A equipe da OLATV Canal 10 e Tv Ocultural flagraram, na noite deste Domingo (18), a omissão e falta de cuidados em relação a mensagens exibidas no letreiro LED em vermelho instalado na principal entrada da cidade de Lins, que canaliza para as avenidas Floriano Peixoto e Pedro de Toledo.

Mesmo com o carnaval já encerrado e a Páscoa se aproximando, o letreiro exibe, ainda, mensagens de “Feliz Natal” e “Próspero Ano Novo” do ano de 2017, de maneira a tentar mostrar as boas vindas para aqueles que adentram o município. Cabe ressaltar que o mesmo está instalado ao lado de um dos hotéis mais frequentados por viajantes, um supermercado, polícia, um ponto de ônibus e uma via de acesso a um dos bairros mais frequentados por turistas para acessar galerias e estabelecimentos gastronômicos turísticos.