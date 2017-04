A polícia procura pelo suspeito de ter agredido dois homens em Guarantã (SP) no último sábado (1º). Os dois dormiam na casa onde moram quando o criminoso invadiu o local. Os dois foram feridos com facadas e um deles morreu, de 27 anos, a caminho do hospital.

De acordo com as informações da Polícia Militar, as duas vítimas são pedreiros e estavam em casa, provavelmente dormindo. A outra vítima, de 35 anos, está internado em estado grave no Hospital das Clínicas de Marília.

Ainda segundo a PM, a vítima não soube dizer se o homem que invadiu a casa estava sozinho. Ele apenas declarou que nada foi roubado e que o agressor fugiu logo em seguida. Até a manhã desta segunda-feira (3) nenhum suspeito havia sido identificado.