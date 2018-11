João Pedro Costa do Santos, conhecido com Pedrinho, foi diagnosticado com epidermólise bolhosa, doença que faz com que a pele apresente bolhas e descolamento. Inscrições custam R$ 15.

Será realizado neste domingo (25), em Bauru (SP), o Pedal do Pedrinho. O evento é em prol do tratamento de João Pedro Costa dos Santos, de 13 anos, que foi diagnosticado com uma doença rara chamada epidermólise bolhosa.