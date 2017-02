Lins, SP, 20 (AFI) – Poucas horas depois de Guilherme Alves oficializar sua saída, o Linense já tem um novo treinador para a sequência do Campeonato Paulista. Trata-se do experiente Márcio Fernandes, que acumula passagens por Guarani e Santos.

A negociação foi fechada na tarde desta segunda-feira e o novo treinador do Elefante da Noroeste vai comandar o primeiro treinamento nesta terça. A estreia será contra a Ponte Preta, na quarta, às 19h30, no Estádio Gilberto Siqueira Lopes, pela quinta rodada do Paulistão.

“Acertei com o Linense hoje (segunda) e amanhã (terça) estou viajando pra Lins. Aí tem a minha apresentação e de tarde treino com os jogadores. O momento atual do time não é dos melhores. Eu chego com o time a um ponto da zona de classificação e também da zona de rebaixamento. Ou seja, é um campeonato difícil e a gente tem totais condições de classificar”, disse o treinador ao Portal Futebol Interior.

Márcio Fernandes tem 54 anos e estava sem clube desde que deixou o Botafogo depois de não ter conquistado o acesso na Série C do Brasileiro do ano passado, sendo eliminado pelo ABC nas quartas de final.

Ele começou a carreira de treinador no Sãocarlense em 2000 e passou pelo Jabaquara antes de assumir a base do Santos. em 2008, foi promovido ao profissional e conseguiu livrar o time do rebaixamento para a Série B do Brasileiro. Márcio Fernandes ainda tem passagens por Fortaleza, Red Bull Brasil, Comercial, Brasiliense, Guarani, Vila Nova e Shanghai Shenxin.

Com apenas três pontos em quatro jogos, o Linense está em terceiro lugar no Grupo B, mas a diferença para a vice-líder Ferroviária é de apenas um ponto.

Fonte: Futebol Interior