Vice-prefeito Carlinhos Daher entregou a chave da cidade para o Bom Velhinho

Na noite da última quinta-feira (06), foram iniciadas as apresentações natalinas tradicionais do mês de dezembro, organizadas pela Prefeitura de Lins em parceria com a Associação Comercial, por meio da Coordenadoria de Cultura do município.

O comércio linense atenderá em horário especial até o dia 24 (segunda-feira) deste mês, sendo das 09h às 22h de segunda a sexta-feira e aos sábados das 09h às 18h, na segunda-feira (24), o comércio funcionará das 09h às 18h, conforme o cronograma divulgado pela Associação Comercial.

Na noite de quinta-feira (06), o Bom Velhinho chegou ao comércio linense de uma forma bem inusitada. Este ano o Papai Noel desceu a Catedral de Santo Antônio de rapel e trouxe muita alegria para as crianças, jovens e adultos presentes.

A Banda Municipal “Benedito Marinho” ajudou abrilhantar o evento que contou com a presença do vice-prefeito, Carlinhos Daher, que representou o Prefeito, Edgar de Souza, o coordenador de Cultura, Francisco Di Mauro Junior, da secretária de Planejamento e Finanças, Carla Ciotto, a gerente de Turismo, Maria Carolina Pereira e do Presidente da Associação Comercial, Paulinho do Bom Viver.

Os papais e mamães poderão levar seus filhos para tirarem foto com o Bom Velhinho de segunda a sexta-feira, das 20h às 22h. A casinha do Papai Noel está localizada na Praça Joaquim Piza na frente do coreto.

Para Carlinhos, “é uma grande alegria poder receber mais uma vez o Papai Noel. Desejo a todos um santo e abençoado Natal, com proteção do menino Jesus e que ele continue a nos abençoar”, declarou o vice-prefeito.

A Prefeitura de Lins agradece o apoio da empresa Território Brasil na descida do Papai Noel ao comércio linense e ao COMTUR – Conselho de Turismo – e Unilins pela decoração natalina.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins