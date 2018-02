O Palmeiras não pode mais se orgulhar de ter uma campanha perfeita em 2018. Na noite desta quinta-feira, em sua arena, o Verdão vacilou por duas vezes e cedeu o empate em 2 a 2 ao Linense. Foram dois momentos em que o time de Roger Machado esteve à frente no placar (ambos com gols de Borja) e dois vacilos defensivos que custaram a vitória. Nada, porém, que sirva para assustar: o Palmeiras segue invicto, agora com seis vitórias e um empate na temporada.

Fonte e foto: Globo Esporte