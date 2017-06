Pai e filha morreram e uma adolescente ficou gravemente ferida em um acidente na Rodovia Marechal Rondon em Promissão (SP) na noite de sexta-feira (2). Os três viajavam em uma caminhonete, com placas de Porto Alegre, que bateu na traseira de um ônibus rural.

O motorista de 44 anos e a filha dele de 9 morreram no local. A adolescente de 14 anos, que é enteada do motorista, foi socorrida em estado grave e levada para um hospital particular de Lins (SP). O motorista do ônibus não se feriu.

Os corpos das vítimas foram enterrados às 17h30 no Cemitério da Saudade. O hospital não quis passar informações sobre o estado de saúde da adolescente.

Fonte: G1

Foto: J serafim