A Prefeitura de Lins, Comissão Organizadora da Festa do Padroeiro de Lins com o apoio do Deputado Federal, Vinicius de Carvalho, realizou na noite desta quarta-feira (13), o show com o cantor, Padre Fábio de Melo. O Padre foi a atração mais esperada de toda a Festa do Padroeiro, onde, segundo a Polícia Militar e Defesa Civil, mais de 10 mil pessoas, acompanharam o evento.

O cantor atraiu uma multidão de fiéis para a sua apresentação, marcada pela emoção, enquanto cantava sucessos como “Tudo é do Pai”, “O Senhor é Rei” e “Faz Um Milagre Em Mim”.

As palavras e ensinamentos sobre amor, fraternidade e respeito, fizeram muita gente ficar em silêncio, refletindo.

Na frente do palco, um espaço especial foi separado para idosos, pessoas portadoras de deficiência e crianças. Enfermeiras do IEP – Instituto Educacional Profissionalizante – estiveram de prontidão atendendo a população.

O Prefeito Edgar de Souza, agradeceu a presença de toda população, de todos os parceiros para realização do evento e em especial ao Deputado Vinicius de Carvalho. “Nossa população merece um show desse nível, nossa Festa do Padroeiro hoje é referência em toda região, isso movimenta nosso comércio, gera emprego e renda”, destacou.

O evento contou com o apoio da Unimed, IEP, Sabesp e amigos da imprensa, J.Serafim Show, Ocultural e NovaTv.

Último final de semana de Festa do Padroeiro

Será realizado neste final de semana, shows com Junior e Banda Só 4 e o Festival de Música Sertaneja Raiz. A Festa do Padroeiro também tem um cronograma religioso do dia 30 de maio a 18 de junho.