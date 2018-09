Mulligan disse que o carregamento poderia ter vindo de um barco que virou na tempestade, ou de uma entrega de avião, onde a aeronave errou o alvo, ou simplesmente foi jogado no lugar errado pela tripulação de entrega no ar. Ou alguém sendo perseguido pela Guarda Costeira pode tê-lo jogado ao mar. “Há uma infinidade de possibilidades”, disse ele.A maconha foi entregue à Alfândega e Proteção de Fronteiras para uma investigação mais aprofundada.

Um homem identificado pela polícia local como Robert Kelley, de 61 anos, foi preso e acusado de posse de maconha acima de 20 gramas. A maconha medicinal é legal no Estado da Flórida, mas “é ilegal” para uso recreativo, observou a porta-voz do xerife, Anna Hackett.

Outros banhistas que fugiram com alguns pacotes pequenos da droga estão sendo procurados. Uma mulher em um biquíni amarelo foi fotografada pegando pelo menos um pacote do pacote e não estava mais no local quando a polícia chegou. Ela considerada foragida pela polícia, que divulgou sua foto.

Fonte e foto: g1