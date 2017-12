No último sábado (09), foi realizado pela Prefeitura de Lins através da Coordenadoria de Cultura, o Concerto de Natal da Orquestra Sinfônica Jovem de Lins e Coro Sinfônico na Catedral de Santo Antônio. O evento faz parte da programação natalina da Prefeitura de Lins, e contou com a presença de centenas pessoas. O coordenador de Cultura, Francisco Di Mauro Junior, esteve presente representando o Prefeito Edgar.

Orquestra

Atualmente a orquestra conta com 85 integrantes, entre instrumentistas e coralistas, congregando músicos de várias cidades do entorno de Lins, como Promissão, Penápolis, Duartina, Cafelândia, Bauru, Marilia, Novo Horizonte e Rio Preto. O regente titular é o maestro João Fernando Paluan, que possui títulos superiores em música, além de vários cursos de aprimoramento e especialização no Brasil e no exterior.

Desde 2013 a Orquestra Sinfônica Jovem de Lins tem seus projetos aprovados pelo Ministério da Cultura para obtenção de incentivos fiscais através da Lei Rouanet. Além disso, o grupo conta com total apoio da Prefeitura de Lins, através da Diretoria de Cultura.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação