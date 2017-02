Nesta manhã em Lins, aconteceu uma grande Operação entre as Polícias Civil e Militar. Segundo informações foram varias pessoas presas, e uma grande quantia de droga e armas apreendida no bairro São João em Lins. A Operação aconteceu em vários bairros de Lins, onde participaram Helicóptero Águia, ROCAM, Força Tática, GOE da Civil, DISE e DIG, no comando do delegado Dr João Pandorfi e do Tenente Ishikawa.



Fonte: J Serafim