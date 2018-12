“O Santander lamenta profundamente o acidente ocorrido nesta tarde na Avenida Rio Branco, no centro do Rio de Janeiro, em que um ônibus atingiu a fachada de uma agência da instituição. O Banco está oferecendo apoio e acompanhamento a quatro clientes que estavam na agência e sofreram ferimentos leves, e acrescenta que nenhum funcionário foi atingido.”

O motorista foi encaminhado para a 4ª Delegacia, na Praça da República, onde prestava depoimento por volta das 14h40. Ainda segundo testemunhas, ele perdeu o controle do veículo e subiu na calçada. A polícia ainda não informou a causa do acidente.

A empresa Transurb lamentou o ocorrido e informa que irá prestar toda assistência às vítimas do acidente. Segundo eles, a causa do acidente ainda está sendo apurada e eles estão à disposição das autoridades competentes para o esclarecimento dos fatos o quanto antes.O trânsito chegou a ser interditado totalmente na Avenida Rio Branco para o trabalho dos bombeiros. Por volta das 16h, houve a liberação total do local do acidente. O trânsito ficou lento na região e a prefeitura montou um esquema alternativo.

Desvios no trânsito

O Centro de Operações recomenda que os usuários utilizem o metrô para se deslocar pelo Centro da cidade ou sigam pela Via Expressa do Porto até o Aterro do Flamengo.

Para chegar até a região da Cinelândia com Avenida Rio Branco, a recomendação é usar o metrô o , que funciona normalmente. De carro, outras opções são: