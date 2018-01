O Prefeito Edgar de Souza se reuniu em seu gabinete na última sexta-feira (12), com a Secretária de Educação, Denise Jorge Magnoler, Secretário de Desenvolvimento Sustentado, Israel Alfonso e a Diretora Regional de Ensino para juntos, poderem analisar as possibilidades de um grande esforço de melhoria das possibilidades dos cidadãos poderem disputar espaço no mercado de trabalho e entender o porquê algumas empresas não conseguem preencher todas as vagas para funcionários por falta de qualificação dos mesmos.

O Prefeito Edgar, fez questão de lembrar que a cidade tem uma estrutura muito importante para que todos possam se qualificar profissionalmente. “Temos CEJA, CEEJA, ETEC, SENAI, UNIVESP, FAEC, SENAC, cursos PRONATEC e do SENAR, é necessário que haja interesse da população para se qualificar”.

Uma nova reunião acontecerá nesta semana, quando serão analisadas sugestóes a serem apresentadas e como torná-las concretas.

“Uma primeira ideia é buscar essas pessoas desqualificadas e um trabalho de convencimento para por atrai-las para esses projetos”, finalizou o Chefe do Executivo.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicaçãoc