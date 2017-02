Casa de Cultura e Cidadania – Edifício Paulo Magalhães, em parceria com o Instituto Agires, continuará atendendo as crianças e jovens do nosso município.

O novo formato atenderá mais de 500 alunos em período integral. Foi realizado até o dia 27/01, as matriculas para os interessados nas atividades Culturais e Esportivas que serão realizadas.

É importante ressaltar que as atividades continuarão com as linguagens da antiga Casa de Cultura e Cidadania e serão incluídas novas linguagens. O Prefeito Edgar de Souza garante que o projeto de Ginástica Artística será mantido.