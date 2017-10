Depois de um tempo em que se fez uma grande movimentação de terra e a implantação de estacas profundas em toda a área, as obras de um segundo supermercado Avenida ganharam um ritmo impressionante. Quem passa pelo local, nos fundos da Prefeitura, se impressiona com as mudanças ocorridas em questão de horas, com a implantação de partes da estrutura de concreto pré-moldadas.

Além do supermercado, outras nove lojas oferecerão serviços e produtos complementares.Um restaurante e um posto de combustíveis completarão o complexo que deverá abrir 300 postos de trabalho diretos e muitos outros indiretos.