O trabalho de pavimentação asfáltica que está sendo realizado no bairro Santa Maria está em ritmo acelerado, há muito tempo aguardada pela população que agora está podendo conferir as melhorias no bairro.

Para a dona Maria de Lima Souza, a obra de asfalto na frente da casa é um sonho realizado. “Até nossos imóveis valorizarão, pois poderemos ampliar nossas casas com reformas. Antes não tinha como, a rua não apresentava condições e não nos incentivava. Agora com esta Rua bonita asfaltada, nossa vida mudou”, disse.

Conforme a secretária de Obras, Valentina de Lorenzo, que acompanha a obra de perto, as ruas que estão sendo atendidas são: Alberto Pereira Cardoso (final), Gumercindo Pereira dos Reis, Adelino Eça Bicho e as ruas transversais que ligam essas vias.

“O Santa Maria esperava por essa obra. São muitos anos sofrendo com poeira e dificuldades nos dias de chuva. Dentro do nosso cronograma, devemos chegar em mais locais que aguardam há anos o asfalto”, disse Valentina.

Asfalto

O valor total da obra do Santa Maria foi orçado em R$880 mil, onde R$690 mil são de emendas parlamentares.