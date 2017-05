No final da tarde deste sábado (13) Policiais Militares estavam em patrulhamento pela Rua Licínio José dos Santos, no bairro Alvorada, quando se depararam com o proprietário de uma residência, desabitada e que está a venda, o qual informou aos policiais que em um dos quartos, foi localizada uma TV de 32 polegadas, marca Philco, juntamente com controle Remoto e um Violão acústico, marca Tagima.

Provavelmente estes objetos foram furto e, por isto, foram apresentados ao plantão de Polícia Judiciária de Promissão, onde foi feita a apreensão dos objetos.

Se alguém reconhecer os produtos ou souber quem possa ser o seu legítimo proprietário, favor encaminhar à Delegacia da Polícia Civil de Promissão.

Fonte e Foto: Comunicação Social do 44º BPM/I.