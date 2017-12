O zagueiro Adalberto está de volta ao Clube Atlético Linense para a sua terceira participação no campeonato estadual mais competitivo do futebol brasileiro, o Paulistão Itaipava de 2018.

Considerado um dos pilares da zaga do nosso elefante da Noroeste na disputa do difícil campeonato paulista de 2016 onde nesse ano, seis times conheceriam o descenso para a série A-2.

Adalberto foi ainda um dos jogadores que participou na Copa do Brasil desse mesmo ano, ao fazer parte da história do nosso querido Alvirrubro na sua presença pela primeira vez desse evento futebolístico nacional.

Adalberto estava desde 2016 no time alagoano do C.R.B., pelo qual disputou o Campeonato Brasileiro da Série B de 2017, onde jogou em 37 partidas e marcou seis gols. Ainda com a camisa do Clube Regatas do Brasil, foi campeão estadual alagoano nesse ano de 2017.

Nascido em julho de 1987 (30 anos), em Juiz de Fora (MG), Adalberto tem 184cm de altura e o seu pé preferencial é o direito.

O Clube Atlético Linense deseja ao atleta o maior sucesso nesta sua nova etapa e que seja bem vindo.

Fonte e foto: Calinense