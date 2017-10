Iniciando o returno, em partida válida pela quarta rodada da segunda fase da Copa Paulista 2017, o Clube Atlético Linense joga neste sábado, dia 7, às 19h00, no Estádio Gilberto Siqueira Lopes, contra o time do São Paulo Futebol Clube.

No primeiro jogo dessa fase entre as duas equipes, disputado no último sábado, 30 de setembro, no Morumbi, em São Paulo, o glorioso Elefante da Noroeste venceu de virada o tricolor da capital, com gols do zagueiro Paulo Henrique e do meia Rafael Tavares, este último no finalzinho da partida.

Os ingressos para a partida entre Linense e São Paulo já estão à venda na sede administrativa do CAL (entrada pelo portão A – estacionamento), em horário comercial. No dia da partida, os ingressos poderão ser adquiridos somente na bilheteria da arquibancada coberta.

Confira os preços dos ingressos para o Linense x São Paulo

Arquibancada Coberta

Inteira: R$ 10,00 – Meia: R$ 5,00

Cadeira

Inteira: R$ 50,00 – Meia: R$ 25,00

Crianças até 12 anos de idade não pagam ingresso.

Compareça ao Gilbertão e prestigie o nosso Elefante!!

Venha apoiar o time nessa difícil caminhada rumo a mais um título da Copa Paulista!

Fonte e foto- Calinense