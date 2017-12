Com oito dias decorridos após o inicio da pré-temporada de preparação para o Campeonato Paulista Itaipava de 2018, sob o comando do experiente técnico Moacir Junior, que volta a orientar o Clube Atlético Linense pela segunda vez num Paulistão, algumas caras já conhecidas do torcedor atleticano voltam para defender a camisa Alvirrubra, como é o caso do goleiro Victor Golas, um dos protagonistas da excelente campanha realizada pelo Elefante da Noroeste em 2017:

“Muito feliz e um prazer muito grande de estar de volta ao clube e à cidade. Quando alguns atletas me falavam que sentiam saudade do Linense e eu não entendia o porquê disso. Mas quando eu, após o fim da participação do clube no Paulista de 2017, deixei o time e a cidade de Lins, eu entendi o sentido dessa saudade: é um clube acolhedor, com uma torcida acolhedora e muito apaixonada. Sempre me senti muito bem tratado aqui em Lins e no Clube Atlético Linense, onde você tem um ambiente muito familiar e é um clube que respeita os seus atletas e os compromissos assumidos. E isso foi um dos grandes motivos que me fez voltar a aceitar a minha volta ao Elefante para mais uma campanha que acredito que seja vitoriosa”, comentou Victor Golas.

Sobre o Campeonato Paulista de 2018 e as suas expetativas para a competição, o goleiro Victor foi bem claro na sua resposta:

“Sobre este grupo de trabalho, onde ainda faltam chegar vários atletas, a primeira impressão que tenho é de um grupo com jogadores bastante qualificados, e experientes no futebol brasileiro. Acredito que as expetativas, não só minhas, mas de todo o grupo sejam bastante altas, porque com a classificação alcançada em 2017 para as quartas de final, elevamos bastante a barreira, não só da torcida mas também do grupo de trabalho para o próximo campeonato. Esperamos que este grupo corresponda da melhor maneira ás expetativas e acredito que, com o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido com o professor Moacir Junior e toda a sua comissão técnica, iremos alcançar uma boa prestação na prova mais importante do futebol paulista”, fechou o goleiro Victor Golas.

O Clube Atlético Linense fará a sua estreia dia 17 de janeiro, onde defrontará o Santos F.C., pela primeira rodada do Paulistão de 2018.

O Elefante da Noroeste está no Grupo A, juntamente com Corinthians, Ituano e Bragantino.

Fonte e foto: Calinense