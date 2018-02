O Clube Atlético Linense empatou por 2 a 2 com o Palmeiras, com os gols do zagueiro Adalberto (42’) e Murilo (28’ do segundo tempo), em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Paulista Itaipava da Série A-1 de 2018, que aconteceu quinta-feira (15), no Allianz Parque, São Paulo.

Perante 25 mil torcedores que marcaram presença no Allianz, viram o Elefante da Noroeste quebrar o ciclo consecutivo de 6 vitórias do Palmeiras neste Paulistão de 2018. A partida foi também a segunda fora de casa, já sob o comando do técnico Márcio Fernandes e seu adjunto, Marcinho.

Com um time bem postado em campo, o Clube Atlético Linense sofreu o primeiro gol logo aos 3 minutos de jogo, marcado por Borja. O nosso alvirrubro em nada se intimidou com o gol sofrido logo nos minutos iniciais do jogo e aos poucos equilibrou a partida. Os esforços vieram a resultar no gol do zagueiro Adalberto, que subiu mais alto que a defesa alviverde e cabeceou para o fundo das redes do arqueiro Jaílson. Com o placar do Allianz Parque mostrando um empate se encerrou o primeiro tempo.

Na volta do segundo tempo, o Palmeiras começou exercendo grande pressão na defesa atleticana e aos 6 minutos Borja (de novo), faz o seu segundo gol na partida colocando o time do Palmeiras novamente à frente do marcador.

O Linense não se deixa intimidar, equilibra novamente a partida e busca o empate frente ao seu adversário. O objetivo é alcançado com êxito quando, aos 30 minutos, Murilo, de fora da área, bateu forte sem defesa para o goleiro do Palmeiras. Nos minutos finais de jogo, o Palmeiras ainda tenta buscar a vitória, mas a partida encerra com uma igualdade no marcador.

Na coletiva de Imprensa, o treinador Márcio Fernandes destacou o empenho, dedicação e esforço de todos os atletas, sem exceção, que foram relacionados para a partida. Para Márcio Fernandes o grupo de trabalho é excelente, contando com jogadores profissionais e comprometidos. Questionado sobre se a qualidade deste time é superior ao de 2017, que alcançou as quartas de final do Paulistão, Márcio Fernandes foi bem claro e afirmou categoricamente que o time atual é muito superior ao anterior.

O Linense volta novamente a campo na próxima segunda-feira (16), às 20h00, no Estádio Gilberto Siqueira Lopes, no qual irá enfrentar o Novorizontino pela oitava rodada do Paulistão Itaipava de 2018. Os ingressos para a referida partida já se encontram á venda na loja “Alternativa Sports” – Centro.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA:

PALMEIRAS

Jaílson;

Marcos Rocha, Thiago Martins, Antônio Carlos e Michel Bastos;

Felipe Melo, Tchê Tchê, Lucas Lima (Keno) e Guerra (Gustavo Scarpa);

Dudu (Willian) e Borja

Técnico: Roger Machado

CA LINENSE:

Victor Golas;

Reginaldo, Leandro Silva, Adalberto e Fernandinho (Berguinho);

Bileu, Marcão Silva, Eduardo e Murilo (Kadu);

Wilson e Danielzinho (Giovanni)

Técnico: Marcio Fernandes

Público: 25.712 torcedores

Renda: R$ 1.435.029,10

O Clube Atlético Linense está no Grupo A juntamente com Ituano, Corinthians e Bragantino.

Fonte e foto: Clube Linense