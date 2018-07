“Steven Manrique se dedicava, por meio das redes sociais, a captar mulheres bem jovens, num trabalho sutil que levou anos”, explicou à BBC News María Teresa Rojas, advogada da associação SOS Desaparecidos, e representante legal da família de Patrícia.

“Patrícia se encontrava em uma situação de vulnerabilidade psicológica. Um tio de quem ela era muito próxima tinha acabado de morrer”, disse. Segundo a advogada, Manrique é “especialista em técnicas de persuasão” e conseguiu manipular a jovem.

“Primeiro ele se apresentou como um amigo. Depois, como uma espécie de noivo. Quando viu que era o momento adequado, começou a contar a ela que o mundo estava indo muito mal, que haveria muitas guerras, que tudo estava escrito e que ele era uma espécie de Deus que atuaria como juiz no apocalipse”, conta Rojas.

“Aos poucos, com as técnicas usadas por Manrique, Patrícia foi perdendo a cabeça.”

Esse processo se seguiu por dois anos até que, há um ano e meio, a jovem decidiu abandonar a família para seguir esse “guru”.

Os pais de Patrícia imediatamente iniciaram uma busca incansável e decidida para encontrar a jovem. Alberto, o pai, chegou a viajar para o Peru e aparecer em programas de televisão pedindo apoio às autoridades locais.

A família gastou todas as economias na busca e organizou campanhas de arrecadação para reunir mais dinheiro. Graças à ajuda de doadores, puderam colaborar financeiramente com a operação policial que permitiu, na semana passada, que Patricia fosse, finalmente, encontrada na selva do Peru. Manrique foi preso.

‘É um homem muito perigoso’

Os agentes localizaram o guru em Alto Celedín, um povoado no distrito peruano de San Martín de Pangoa, onde ele vivia com duas mulheres – uma delas é a esposa oficial.

Rojas explica que a polícia peruana alugou uma casa contígua a de Manrique. De lá, deram início à operação.

“Graças a isso, souberam que Patrícia estava sozinha com as crianças em algum lugar da selva. Após conseguirem a confissão de uma das mulheres que viviam com Manrique, puderam localizá-la”, explicou a advogada.

Manrique foi detido na quarta-feira (4) da semana passada. Nesta quinta (12), a justiça peruana deve decidir se decreta prisão preventiva ou se liberta o suposto guru.

“Esperamos que ele seja mantido na prisão. É um homem muito perigoso. Temos certeza que, além de Patrícia, ele cooptou outras menores de idade”, afirma Rojas.

A advogada considera que é muito provável que haja provas disso no material apreendido pela polícia durante a operação.

“Steven Manrique tentou engolir dois pen drives no momento da prisão, mas não conseguiu”, conta.

O pai de Patrícia está no Peru. Mas ainda não conseguiu ver a filha nem a neta, nascida no dia 28 de maio em meio a condições de higiene precárias, na mesma cabana onde Patricia foi encontrada.

Tanto a jovem espanhola quanto as mulheres que estavam com o guru da seita no momento da prisão foram levadas a Lima, onde se encontram na companhia de seus filhos. Elas foram submetidas a exames médicos e psicológicos para determinar seu estado de saúde físico e mental.

‘Temos que salvar esse bebê’

Mas a família de Patrícia sabe que não será fácil reconstruir a relação com a filha. Os pais acreditam que os efeitos da lavagem cerebral feita por Manrique persistem.

“Não nos surpreenderia se, num primeiro momento, Patrícia saia em defesa de Steven Manrique. É muito possível que, para ela, os vilões sejam nós e que ela considere normal tudo o que viveu, afinal de contas esse homem se apropriou da vontade dela”, afirma Rojas.

“Quando prenderam (Manrique), uma das mulheres que estavam com ele não hesitou em tirar os próprios sapatos para que ele não tivesse que sair descalço. Elas o consideram um ser superior.”