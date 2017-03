Na tarde de quinta-feira (09) , a Gerente de Negócios de Turismo, Maria Carolina Pereira, e o empresário Welber Dias de Paula, visitaram alguns atrativos turísticos de Lins com o objetivo de estruturar e organizar novos roteiros de City Tour. O empresário do ramo de transportes oferece este tipo de serviço há mais de um ano para turistas e visitantes de Lins e também para a própria população que queira conhecer um pouco mais sobre a cidade e descobrir os encantos de nosso município.

Atualmente é oferecido apenas um roteiro, com duração de 2h, sendo uma parte apenas panorâmica, 2 paradas comerciais e 2 paradas culturais nos atrativos turísticos. Este roteiro já inclui vários pontos turísticos de Lins, dentre os quais destaca-se: Igreja Grega “Aya Tsambika”, Estátua de São Miguel Arcanjo, Templo Budista Honpa Hongwanji, Catedral de Santo Antônio fazendo parte do roteiro panorâmico e Santuário Diocesano Nossa Senhora de Fátima, Templo Budista Taissenji e Roteiro Rural do Campestre fazendo parte das paradas culturais.

“Este City Tour é bastante procurado pelos turistas que vêm a Lins a lazer ou negócios, e como muitos já conhecem este roteiro e estão me pedindo outras opções, decidi estruturar outro city tour para mostrar outros pontos turísticos de Lins”, comenta Welber.

O empresário afirma que acredita no potencial turístico de Lins, pois muitas pessoas já vivem desta atividade em Lins que está crescendo a cada dia. “Pretendemos incluir nos novos roteiros, paradas na Cidade Miniatura do Seo Mario, Horto Florestal de Lins, Biblioteca Pública, Museu Histórico e Igreja Grega, diz a Gerente de Negócios do Turismo, Maria Carolina Pereira. Também está sendo elaborado um roteiro exclusivo da cultura japonesa que incentivará a visitação de atrativos turísticos com referência a esta vasta e admirável cultura.

O Projeto que classifica Lins como um Município de Interesse Turístico está na Assembléia Legislativa desde dezembro de 2016, e a Prefeitura de Lins já está realizando vários projetos que fazem parte do Plano Diretor de Turismo.