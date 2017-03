O Conselho Municipal dos Diretos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Lins, apresentou na última sexta-feira (10), a composição da nova diretoria e representantes de entidades governamentais e não governamentais.

Como presidente foi empossado, Edson Gabriel Junior (SEMEL), vice-presidente: Fernanda Pereira Silva (CEMIC);1º tesoureiro: Terezinha Kyoko Koga Santos (SEPLAFI); 2º tesoureiro: Custódio Marcelino de Jesus (SEPLAFI); 1ª secretária: Andreza Cardoso Gothe (CEMIC); 2ª secretária: Patrícia Pereira (PML CREAS).

O prefeito em exercício Carlinhos Daher , parabenizou desejou boa sorte a nova presidência e ressaltou a importância dos membros para nossa cidade.

Os CMDCAs são órgãos deliberativos municipais, que controlam e promovem ações públicas e privadas visando o bem-estar social das crianças e dos adolescentes. Esse é o órgão que faz a gestão dos recursos que são direcionados ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FUMCAD).

O CMDCA é uma instituição composta por membros da sociedade civil (50%) e do Poder Executivo Municipal (50%), que tenham cargos de direção em instituições voltadas para o segmento crianças e adolescentes e representantes de diversas secretarias do Governo Municipal. Todos os membros prestam seus serviços ao Conselho voluntariamente.

A criação desse conselho está disposta e prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e sua função basicamente é discutir políticas públicas, e propor, acompanhar e fiscalizar ações direcionados a esse público, com o objetivo de fazer com que o Estatuto da Criança e do Adolescente seja cumprido no município.