No dia 12 de junho, foi realizada a cerimônia de posse do Conselho Municipal de Educação de Lins (CME), criado pela Lei Complementar nº 522, de 26 de fevereiro de 2000, e reorganizado pelas Leis Complementares nº 552, de 25 de maio de 2000 e 766, de 09 de março de 2004, é órgão colegiado, integrado ao Sistema Municipal de Ensino (SME), com atribuições normativas, deliberativas e consultivas de forma a assegurar a participação da sociedade civil na fiscalização para uma educação pública de qualidade social e para todos, da aplicação legal e efetiva dos recursos públicos, na construção de diretrizes educacionais e na discussão para definição de políticas educacionais.

A posse do Conselho Municipal de Educação, biênio 2017/2018, contou com a presença do prefeito Edgar de Souza e da secretária Municipal de Educação, Denise Jorge Magnoler. Após a posse dos novos membros, ocorreu a eleição da Mesa Administrativa que ficou composta por:

Presidente: Elaine Maria Barboza

Vice-Presidente: Marilei Costa da Silva

1º Secretário: Alex Clayton do Prado

2º secretário: Thaíssa marques Magione Pires

As reuniões ordinárias ocorrerão todas as primeiras quartas-feiras de cada mês, nas quais serão tratados assuntos de grande valia para a educação de município.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação