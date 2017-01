A Prefeitura de Lins, através da Secretaria Municipal de Educação esclarece os motivos que levaram à suspensão das atividades em 2017 da EMEIF “João Santos Meira”, no Guapiranga:

A Unidade Escolar vem perdendo alunos nos últimos anos de forma significativa;

Em decorrência da redução do número de alunos, as classes são montadas, agrupando diferentes turmas, o que causa uma perda pedagógica para esses alunos.

Os professores precisam preparar atividades diversificadas para as turmas de anos diferentes, fator que interfere no trabalho pedagógico.

A alteração periódica de docentes na Unidade Escolar é constante, ficando os alunos, por muitos dias com professores substitutos, na falta do professor da disciplina.

Em 2016, na tentativa de manter o funcionamento da escola, foi implantado o Programa “Aluno em Tempo Integral”, porém, para 2017, a adesão dos pais, foi reduzida, impossibilitando a continuidade do Programa.

Para 2017 contamos com 28 matrículas de alunos para a Educação Infantil e o Ensino fundamental com o segue:

1ª e 2ª etapa da educação infantil com 6 alunos

1ª e 2ª anos do ensino fundamental com 5 alunos

3ª ano do ensino fundamental com 5 alunos

4º e 5º anos do ensino fundamental com 7 alunos

Total de alunos do município de Lins: 24

A escola é composta por uma equipe de:

1 Diretor de escola

1 Professor coordenador

1 Agente administrativo

1 Agente educacional

1 Estagiário

1 Merendeira

1 Proseg

4 Professores de Educação Básica I (professores de classe)

6 Professores de Educação Básica II (professores de artes, inglês, educação física e informática)

O valor gasto para manter esta estrutura em 2016 foi de R$ 347.000,00 (aproximadamente, para atendimento de 34 crianças).

A presente estrutura é apropriada para o atendimento de até 100 crianças.

Outros gastos efetuados na unidade escolar:

Água R$ 5.120,22

Luz R$ 7.715,59

Telefone R$ 920,46

Merenda R$ 43.388,61

Material escolar R$ 3.911,00

Manutenção

Total: R$ 61.055,88

De acordo com a Secretária de Educação, Denise Jorge Magnoler, na tarde desta quinta-feira (19), ela, acompanhada do vice-prefeito Carlinhos Daher e dois supervisores de ensino, estarão no Guapiranga, realizando três diferentes reuniões. A primeira com os funcionários do local às 18h, às 18h30 com os pais dos alunos e às 20h com os representantes do bairro. Ainda segundo ela, o espaço da escola não será fechado e sim reaproveitado para implantação de cursos e projetos da Prefeitura, como o Escola Aberta.

Denise garantiu ainda que todos os alunos têm sua matricula garantida e que nenhuma criança ficará sem ir a escola. “O Transporte escolar que já feito do Guapiranga até Lins continuará sendo realizado para trazer os alunos para suas novas escolas”, esclarece.