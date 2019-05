A Secretaria Municipal de Saúde, através da Divisão de Vigilância Epidemiológica e Controle de Vetores informam que nesse ano de 2019 foram confirmados 210 casos positivos de Dengue e 1797 aguardam resultados de exames laboratoriais pelo Instituto Adolfo Lutz.

Todas as Unidades Básicas de Saúde e Unidades de Saúde da Família estão realizando o atendimento ao paciente com suspeita de Dengue, inclusive com hidratação endovenosa sendo que as Unidades de Saúde do Ribeiro e Morumbi estão atendendo em horário estendido (UBS Ribeiro até as 21h e UBS Morumbi até as 22h).

A equipe de Controle de Vetores continua com as atividades intensificadas sendo que no momento atua no Bairro Manabu Mabe e Manuel Scalf com sequencia de cronograma programado para os bairros Bom Viver e Henrique Bertin.

Ressalta-se que é de extrema importância ficarmos atentos aos cuidados preventivos contra o mosquito transmissor, bem como aos sinais e sintomas das doenças (febre e mais dois dos seguintes sintomas: dor no fundo dos olhos, dor de cabeça, dores musculares e nas articulações, vômito, diarréia, manchas avermelhadas na pele) e neste caso, procurar a Unidade de Saúde mais próxima, a fim de se realizar o diagnóstico precoce e tratamento oportuno, possibilitando a agilidade,a qualidade do atendimento e as ações de controle na tentativa de evitar o surgimento de novos casos de Dengue, da Chikungunya e do Vírus Zika.

Colocamos-nos a disposição para qualquer dúvida que possa ocorrer.

DVE: 14-3533 – 4283

Enfª Adriana Rubert Maldonado Enfª. Mariana Batelochi S. Rozeno Enfermeira Interlocutora – Dengue Diretora da Vigilância Epidemiológica SESA – Lins SESA – Lins

Sra. Claudia Regina Nunes

Secretária Municipal de Saúde