A Prefeitura de Lins através da Secretaria de Saúde, por meio da Saúde Coletiva, informa que famílias que recebem o benefício do programa Bolsa Família, devem comparecer a Unidade de Saúde mais próxima de sua residência para pesar, medir e verificar carteira de vacinação de seus filhos.

Os atendimentos serão finalizados no dia 2 de junho, por isso é importante que todos procurem as unidades o quanto antes e evitem que o benefício seja bloqueado. As equipes de saúde estão preparadas para atender as famílias beneficiárias do programa bolsa família.

Para realizar o entendimento é necessário estar portando o cartão do Bolsa Família.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação