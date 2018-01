Em nota, a Souza Cruz lamentou profundamente o falecimento do prestador de serviço. “Desde o episódio de violência sofrido por ele, a companhia seguiu acompanhando o caso. A Souza Cruz ofereceu todo o apoio necessário ao prestador, a sua família e a Focke, empresa na qual Herman era funcionário”.

O engenheiro morava no estado americano da Carolina do Norte e estava no Brasil há cerca de um mês para prestar serviço na área de engenharia para a unidade da Souza Cruz em Uberlândia. O crime ocorreu na madrugada do dia 8 de dezembro quando ele saía de uma casa noturna acompanhado de uma mulher de 39 anos.Em depoimento na Delegacia de Polícia Civil, a mulher disse que, assim que desceram as escadas da boate, ela e o engenheiro encontraram com os dois suspeitos, de 23 anos. Foi iniciada uma discussão e o suspeito empurrou o engenheiro, que revidou com outro “empurrão”

As câmeras de videomonitoramento da Polícia Militar flagraram o momento das agressões. O vídeo mostra o turista encostado em um muro na Rua Santos Dumont, enquanto um dos agressores discute com eles. Instantes depois, o jovem agride o norte-americano com socos e chutes na cabeça. Em seguida, uma viatura policial aborda os agressores.

Devido aos ferimentos, o estrangeiro foi levado em estado grave para o HC-UFU e ficou internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) até o último dia 6, quando foi solicitada a transferência.

A Polícia Civil indiciou os dois suspeitos pelo crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima. Eles tiveram a prisão preventiva decretada e foram levados para o Presídio Professor Jacy de Assis.