O Linense e Portuguesa empataram em Lins, pelo placar de 1 a 1.

O JOGO

No primeiro tempo o Linense foi melhor no jogo, teve ótimas chances e um gol mal anulado pela arbitragem, Raul saiu por de trás da zaga matou no peito e fez um lindo gol, mas o arbitro anulou o gol.

O Linense continuou melhor tendo varias chances enquanto a Lusa se defendia e deixava o tempo passar, nos minutos finais aos quarenta e cinco ainda da primeira etapa, a zaga atleticana falhou e Anderson Cavalo recebeu em contra ataque girou e mandou a bola nos fundos do gol do elefante, abrindo e dando números finais a primeira etapa.

No segundo tempo da partida, a Lusa veio determinada em se defender e deixar o tempo passar, o Linense criava, mas não conseguia chegar ao gol, aos trinta minutos e cobrança de escanteio Kássio de cabeça empata a partida, dando assim números finais no placar. Final de jogo em Lins, Linense 1 x 1 Portuguesa.

O Linense agora esta na quinta posição do campeonato e entra em campo no próximo sábado (16) em Lins, onde enfrenta o Rio Claro, às 19 horas.

FICHA TECNICA

Clube Atlético Linense:

Igor;

Gedeilson, Magno Alves, Felipe Costa (Raphael Carioca), Wellington e Vinicius Silva;

Kássio, Diego Felipe (Franco Peres) e Thiago Humberto;

Henrique Santos e Raul (Luan).

Técnico: Júlio Sergio

Associação Portuguesa de Desportos

Rafael Pascoal;

Bruno Ribeiro, Lucas Bahia, Polidoro e Bruno Costa;

Jonatas, Paulinho, André Rocha e João Gurgel;

Anderson Cavalo (Thiago) e Gerley (Nairton).

Técnico: Luís Carlos Martins

GOLS

Clube Atlético Linense: Kássio (cabeça) 30’2T

Associação Portuguesa de Desportos: Anderson Cavalo 45’1T

CARTÕES AMARELOS

Clube Atlético Linense: Thiago Humberto

Associação Portuguesa de Desportos: Thiago

Fonte e foto: Clube Atlético Linense