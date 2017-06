Neste sábado, 24, no estádio Gilberto Siqueira Lopes acontecerão as partidas entre o Linensinho e o Assisense, sub-15 e 17, validas para a decima segunda rodada do Campeonato Paulista de 2017. A partida da categoria sub-15 terá o seu inicio às 09h00 e na sequência às 11h00, o Linensinho sub-17 realizará a sua partida contra o time de Assis.

O Linensinho sub-15 ocupa o quinto lugar do Grupo 01, com 12 pontos. O líder da chave é o Marilia, com vinte pontos. O sub-17 ocupa a segunda posição na sua chave, com dezesseis pontos. O time de José Bonifácio ocupa a primeira posição, com dezoito pontos.

A entrada para as partidas do próximo sábado será FRANCA e os torcedores poderão adentrar o Gilbertão, pela bilheteria da arquibancada coberta.

Fonte e foto: Calinense