O nosso querido alvirrubro enfrenta nesta quarta-feira (07), no Estádio Gilberto Siqueira Lopes, às 17h00, o time do Santo André pela décima primeira rodada do Campeonato Paulista Itaipava de 2018 da Série A-1.

A partida é grande importância para ambos os times na luta direta contra o descenso na competição. O Elefante da Noroeste está atualmente com 6 pontos conquistados e o Santo André soma 8 pontos no seu Grupo B.

Nessa partida em nosso estádio, a presença do 12º jogador será importante para jogar junto com o nosso time.Os nossos atletas contam com a presença da nossa torcida para ajudar a ultrapassar esta fase difícil e acreditam fortemente na permanência na elite do futebol paulista.

A Federação Paulista de Futebol definiu a arbitragem para o importantíssimo jogo desta quarta-feira:

Árbitro principal: Marcelo Ribeiro de Souza

Árbitro assistente 1: Emerson Augusto de Carvalho

Árbitro assistente 2: Evandro de Melo Lima

Quarto árbitro: Eleandro Pedro da Silva

Os ingressos para a partida entre o Linense e o Santo André estão jà venda e podem ser adquiridos na loja ” Alternativa Sports” e na área administrativa do CA Linense, entrada pelo Portão A. Confira os preços:

CA Linense

Geral (inteira) – R$ 30,00 / Geral (meia) – R$ 15,00

Coberta (inteira) – R$ 50,00 / Coberta (meia) – R$ 25,00

Cadeira (inteira) – R$ 100,00 / Cadeira (meia) – R$ 50,00

Santo André

Visitante (inteira) – R$ 30,00 / Visitante (meia) – R$ 15,00

O Linense está no Grupo A, juntamente com Corinthians, Bragantino e Ituano.

Fonte e foto: Clube Linense