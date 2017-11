“Mais tarde ela vai ter a força suficiente e vai ter inteligência suficiente pra fazer o que eu estou fazendo aqui, e eu vou vir acompanhar. Não foi a primeira vez, não sei se vai ser a última. Obviamente não será, mas ela vai ser forte, vai ser instruída a isso”, completou. Bruno também agradeceu o apoio que está recebendo dos fãs, da família e dos amigos.

Segundo a delegada Daniela Terra, um inquérito já foi aberto, e a responsável pelas ofensas será intimada. “A legislação aplicada é a brasileira, e o processo penal vai seguir com ajuda do Ministério da Justiça”, explicou a delegada.

A princípio, Day estaria no Canadá –e este não é o nome verdadeiro dela, diz a delegada. O advogado cível de Bruno Gagliasso, Alexandre Celano, afirmou que irá acionar o Judiciário para tentar retirar as postagens ofensivas do ar.

“A gente vai provocar o Judiciário não só a fim de acionar as mídias sociais, Facebook, Instagram, mas também vamos buscar medidas liminares pra que essas publicações extremamente ofensivas sejam retiradas do ar”, disse o advogado.

Questionado sobre entrar com um processo no Canadá, caso a agressora esteja lá, a advogada criminalista de Bruno Gagliasso, Isabel Celano, disse que irá tomar “todas as medidas cabíveis pra inibir qualquer atitude, qualquer prática criminosa com relação a injúria”.

Essa não foi a primeira vez que Day Mcarthy ofendeu artistas e seus filhos com postagens preconceituosas.