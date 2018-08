O vocalista e sanfoneiro Francisco Luciano dos Santos, da banda Brilhantes do Forró, disse que está arrependido de ter agredido sua ex-mulher, a doceira Ana Augusta Josuá, de 24 anos. Na segunda (20), ela foi expulsa do apartamento do cantor aos gritos, e com empurrões e puxões de cabelo, forçada a deixar o condomínio onde ele mora. O filho do casal, um menino de 6 anos, presenciou a violência. O imóvel fica em Parnamirim, cidade da Grande Natal. “Não tinha como tirar ela alisando”, disse ele.”Ou eu tirava ela, ou deixava ela quebrar minha casa. Eu não sou nenhum monstro como estão dizendo. Eu chamei a portaria (os vigilantes do condomínio) porque ela (a ex-mulher) é proibida de entrar na minha casa, por ser realmente uma pessoa muito agressiva, mas não deu tempo da portaria chegar. Eu não quis bater nela. Eu quis só tirar ela de lá. Se eu não tirasse, ela ia quebrar minha casa”, acrescentou Francisco, durante entrevista à Inter TV Cabugi nesta quarta-feira (22)

Separada do cantor há 3 anos, Ana Augusta contou que foi ao apartamento do ex-marido para deixar o filho com ele. Na ocasião, ela aproveitou para questionar Luciano sobre o pagamento da pensão do menino, que segundo ela está atrasada desde o dia 15.

Ainda de acordo com a doceira, foi a namorada do cantor quem abriu a porta do imóvel, e que foi convidada para entrar, mas não aceitou. A mulher, então, foi chamar Luciano, que estava dormindo. Foi quando ele se irritou ao ser acordado e saiu do quarto xingando, partindo para a agressão física, empurrando Ana Augusta para dentro do elevador.

“Ele saiu de cueca e de camisa e já começou a me agredir. O pior de tudo foi meu filho presenciar. É muita coisa para a cabecinha dele”, declarou Ana Augusta. “Ele me agrediu o casamento inteiro, inclusive na gravidez, mas eu era nova, tinha medo”, acrescentou.