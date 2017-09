Na próxima semana terá início a Campanha Nacional de Multivacinação em todo país e a Prefeitura de Lins, através da Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Divisão de Vigilância Epidemiológica, dará início as ações no dia 11 e estenderá a Campanha até o dia 22 de setembro, com o objetivo de atualizar as cadernetas de crianças e adolescentes (meninos e meninas) menores de 15 anos (14 anos 11 meses e 29 dias).

De acordo com a secretária de Saúde, Claudia Regina Nunes, as Unidades Básicas de Saúde e Unidades de Saúde da Família, estarão atendendo as demandas, principalmente no dia 16 de setembro (sábado), quando das 8h às 17hs, acontecerá o dia “D” com uma maior mobilização.

A secretária explica que essa é uma estratégia do Ministério da Saúde, para atualizar as cadernetas das crianças e adolescentes, já que o calendário Nacional de Vacinação sofreu diversas mudanças, tanto na alteração do esquema vacinal, quanto na inclusão de novas vacinas.

Segundo Claudia, as vacinas que estarão disponíveis conforme faixa etária indicada são HPV, Meningocócica C, Pneumocócica 10, Penta/DTP/DT (Difteria, Tétano, Coqueluche, Hemophilus, Hepatite B), Rota vírus, VIP/VOP (Paralisia Infantil), SCR (Sarampo, Caxumba, Rubéola), Varicela, FA (Vírus da febre Amarela), Hepatite B e Hepatite A e BCG (Formas grave da tuberculose).

“Contaremos com 11 postos de vacinação fixos durante a campanha e no sábado dia 16, os quais correspondem as 5 Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) do município e 6 Unidades de Saúde da Família (USF)”, explica a secretária.

Confira a lista de Postos Fixos durante a Campanha das 8h às 17h:

UBS “Dr. Mohanna Adas” – Rua: 3º Sgto. Laudelino Nogueira, 60 (ao lado do NGA) – Centro;

UBS Ribeiro – Rua: João José Garcez de Novaes, 287 – Ribeiro;

UBS – “Dr. Adalberto Ariano Crespo” – Rua João Batista de Arruda, 650 – Junqueira;

UBS CAIC – Rua: José Nunes da Silva, 255 – Teissuke Kumassaka;

USF “Dr. Thiers Garcez Aguiar” – Rua: Antonio Eufrazio de Toledo, 20 – Paseto;

USF – Pastor Agenos Miranda de Campos – Rua Pedro Augusto Ariano, 220 – Jd. Tangará;

USF – Dr. Douglas de Souza Carvalho – Rua São Joaquim, 128 – Santa Terezinha;

UBS “Dr. Nilton N. Naufal” – Rua: Rosa Maria Angélica, 55 – Rebouças;

USF “Heyde Coelho Santos” – Av. Nilo Noronha, 1.900 – São João;

USF “Padre Noberto Masaru Kondo” Rua Jose Pastorelo, 620, Bom Viver II.

USF “Paulo Freire” – Rua João Vaz de Lima, 970

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação