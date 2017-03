Lins é a única cidade que esta pagando a conta

A preocupante realidade continua. Em 2012, quando os freis assumiram a Administração da Santa Casa de Lins, numa reunião realizada na Câmara Municipal de Lins com os prefeitos de toda a região, governo do Estado, vereadores, imprensa, ministério público e outras autoridades visando traçar um plano de recuperação do hospital, houve um compromisso firmado entre os chefes do executivo para que o hospital não fechasse suas portas.

A prefeitura de Lins sempre assumiu a maior parte dos gastos. O investimento financeiro é muito alto para atender não só os munícipes de Lins, mas de toda a região. Em virtude disso e pela crise financeira que atingia o hospital viu-se uma luz no fim do túnel: o governo do Estado assumiu o compromisso de auxiliar com um valor considerável, o que vem acontecendo até os dias de hoje.

Ocorre que a prefeitura de Lins continua sofrendo com a falta de repasses ao hospital das prefeituras dá região pois, uma vez que as prefeituras não estão cumprindo com o acordado a época, assim sobra para o município de Lins fazer frente às necessidades do hospital.

O interessante é que Lins acaba sendo penalizada pois paga pelo atendimento dos seus munícipes (sua obrigação), mas também paga o custo do atendimento de toda região.

Que as prefeituras do país todo estão em dificuldades, todos sabem, mas o que não pode ocorrer é uma única prefeitura ser penalizada, pois aquilo que Lins investe pelos outros falta para atender outras necessidades dos linenses.

E os valores a serem dispendidos pelas cidades da região não são absurdos e desafogariam tanto a Santa Casa como o município de Lins, vejamos o compromisso financeiro assumido pelos municípios:

– Pongaí: R$ 3.000,00

– Getulina: R$ 5.000,00

– Sabino: R$ 13.000,00

– Guaiçara: R$ 10.000,00

– Cafelândia: R$ 6.000,00

– Promissão: R$ 15.000,00

– Uru: R$ 2.000,00

Esse seria um pequeno auxílio que seria oferecido mensalmente pelas prefeituras da região a fim de ajudar na manutenção do hospital tendo em vista que todas as cidades encaminham seus pacientes para atendimento na Santa Casa.

No final do ano numa reunião com os prefeitos eleitos da região, o prefeito de Lins e a administração da Santa Casa expuseram a situação aos mesmos e mais uma vez os gestores municipais foram chamados a cumprir o acordado no passado.

Pelas informações que recebemos até o momento Lins continua assumindo os custos integrais de manutenção da Santa Casa, e o Governo do Estado continua com o seu compromisso de auxílio a recuperação financeira dá instituição.

E os municípios vizinhos?

Com a palavra os prefeitos da região.

Fonte: J Serafim