Na segunda-feira (29), o Prefeito, Edgar de Souza, esteve na cidade de São Paulo/SP, para diversos compromissos, dentre eles no Palácio dos Bandeirantes.

Na oportunidade, o Governador, João Dória e a Secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, anunciaram o maior investimento que a região de Bauru/SP, já recebeu. Cerca de R$ 7,5 bilhões serão investidos pela Bracel na expansão da fábrica de celulose em Lençóis Paulista, na região de Bauru, que integrará o 12º Polo de Desenvolvimento, o de papel, celulose e reflorestamento.

12º Polo de Desenvolvimento

Tem como foco setores de papel, celulose e reflorestamento e engloba as seguintes regiões administrativas, dentre elas, a região de Bauru, a qual o município de Lins faz parte.

O Brasil é o 2º maior produtor mundial de celulose e está entre os top 10 produtores de papel do mundo. O objetivo do polo de desenvolvimento é fomentar e incentivar o aumento da produtividade da indústria, atraindo investimentos, impulsionando a inovação e a geração de empregos e renda, otimizando na mesma região geográfica políticas públicas que impactam direta ou indiretamente o setor produtivo.

Este é mais um grande investimento com o apoio direto do poder público desde que o Governo do Estado anunciou, no dia 23 de maio, a criação dos polos de Desenvolvimento Econômico com pacotes de benefícios setoriais para a indústria.

Bracell

É uma das maiores produtoras mundiais de celulose solúvel e celulose especial no mundo, com duas operações principais no Brasil em Camaçari, na Bahia, e em Lençóis Paulista, em São Paulo. Quando a expansão em São Paulo, conhecida como Projeto Star, for concluída em 2021, a Bracel terá capacidade de produção anual de aproximadamente 2,0 milhões de toneladas de celulose solúvel e empregará aproximadamente 7.300 funcionários diretos e indiretos. Além de suas operações na fábrica no Brasil, a Bracell possui um escritório de administração em Cingapura e escritórios de vendas na Ásia, Europa e Estados Unidos.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins