No último domingo (12), a Prefeitura de Lins através da Secretaria Municipal de Esporte, realizou o festival de vôlei da categoria pré-mirim segunda fase, que foi classificatória para a final da série prata.

Ao todo quatro equipes participaram da competição, duas da cidade de Lins e também os municípios de Pompéia e Santo Antônio do Aracanguá. Os times que estavam representando a cidade das escolas levou a melhor, vencendo as equipes visitantes.

Confira os resultados:

Lins 2 x 0 Pompéia

Lins 2 x 0 Santo Antônio do Aracanguá



De acordo com informações da Secretaria de Esporte, com esses resultados, Lins se classificou para a final da série prata com a categoria pré-mirim.





Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação