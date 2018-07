Nesta quinta-feira (26), o Prefeito, Edgar de Souza, acompanhado da Secretária de Assistência Social, Rita de Cássia Junquilho de Freitas, receberam o kit do programa Equipagem de Conselhos Tutelares.

O Programa desenvolvido pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República tem o objetivo de garantir a todos os conselhos tutelares, condições básicas mínimas, para o atendimento a crianças e adolescentes.

Para que o programa seja efetivado, é necessária a participação do município, garantindo as instalações e as condições de pleno funcionamento do Conselho Tutelar.

Por meio de emenda parlamentar do Deputado Estadual, Paulo Teixeira (PT), foi possível que o município de Lins, adquirisse o kit composto por 01 veículo Citroen Air CROSS, 01 impressora multifuncional e estabilizador.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins