Lins é conhecida por sofrer há tempos com seus constantes alagamentos, porém, agora também conta com o título de Município de Interesse Turístico, tornando-se alvo de piadas pelos internautas moradores da cidade.

Considerada a galinha dos ovos de ouro durante campanhas eleitorais, nenhuma administração conseguiu conter o problema, tornando-se corriqueiro o anúncio de verbas estaduais durante grandes enchentes, de forma a tentar amenizar os ânimos da população.

Nesta segunda-feira (26) não foi diferente. Pouco depois da visita do Governador Geraldo Alckmin, pré-candidato a Presidência da República, ao Prefeito Edgar de Souza Trindade, uma forte tempestade alagou grande parte da cidade e destruiu trechos de asfalto remendado. Em seguida, uma verba do Governo foi anunciada para possível tentativa de contenção do problema.

Mesmo descontentes após terem seus comércios invadidos pelo barro, carros arrastados na correnteza, vias impedidas e atraindo a atenção da imprensa regional, o munícipe não perdeu o bom humor, criando montagens divertidas.

