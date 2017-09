Duas mulheres foram detidas em um supermercado na cidade de Birigui por furto na tarde desta segunda-feira (25).

A primeira, identificada por A.S.F. de 36 anos, foi detida pelos seguranças de prevenção, com shampoos, condicionadores e barras de chocolates.

A segunda, identificada por A.F.N. de 36, também foi detida no mesmo supermercado que fica na rua Bandeirantes, centro da cidade, com duas peças de picanha bovina.

Segundo o gerente de prevenções, após suspeitas e um longo monitoramento através de câmeras, as mulheres foram detidas na parte externa do supermercado com os produtos furtados.

Ambas, foram detidas em horários diferentes e encaminhadas à delegacia de polícia da cidade.

Após serem ouvidas, foram liberadas e responderão em liberdade pelo crime de furto.

Fonte e foto: R.press