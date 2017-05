Por volta das 05h00min deste domingo (07) policiais militares de Lins foram acionados para se dirigir à Vicinal Gov. Mario Covas KM 01, onde uma mulher estava sendo agredida por seu marido, R.S.S. nascido aos 01/02/74 em Lins/SP.

No local a vítima informou aos que deixou a residência temendo por sua vida visto que seu marido, sem motivos, passou a agredi-la com socos, alem de proferir ameaças de morte à mesma; também ateou fogo em roupas, calçados, objetos e documentos pertencentes à vítima, no quintal da residência.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao autor pelo crime de violência domestica (Lei Maria da Penha), tendo o mesmo juntamente com a vitima sido apresentado à CPJ onde se ratificou a voz de prisão em flagrante delito pelo crime Art. 129 parágrafo 9º, 140 inciso II, 147 e 163 do código penal. Autor permaneceu preso à disposição da justiça.

Fonte e Foto: Comunicação Social do 44º BPM/I.