Uma mulher com identidade ainda não revelada está sendo atendida no pronto-socorro de Birigui neste momento.

Por volta das 10h30 ela pegou dois cães de estimação, se trancou no carro com os animais e ateou fogo no interior do veículo, um Astra, cuja última parcela do financiamento seria paga pelo marido dela este mês.

A mulher foi retirada do veículo minutos antes da explosão, que chegou a derrubar a garagem onde o carro ficava guardado. O caso aconteceu em um sítio na zona rural de Birigui, próximo ao Taquari.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Regional Press no local, a mulher está passando por problemas de depressão. O proprietário do sítio onde ela mora com o marido viu o carro pegando fogo e correu para ver, quando percebeu que a mulher estava no interior do carro.

Ele retirou a mulher e rapidamente o marido, que estava há um quilômetro do local e também viu as chamas, chegou e pegou a mulher, levando ao pronto-socorro de Birigui. O carro explodiu. O marido da vítima disse que o dinheiro do salário deste mês e todo o 13º estavam guardados no carro.

Parte do dinheiro seria utilizado para pagar a última parcela do financiamento do veículo. De acordo com informações obtidas no local, os dois cães morreram queimados.

