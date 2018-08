O aposentado, de 75 anos, dividia apartamento com Carla e Jonas Zandoná. Ele prestou depoimento na 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul) após o crime. Salmon estava em casa no momento em que Carla caiu da janela e quando ocorreu o suposto estrangulamento.

Na época, a Justiça aplicou medidas protetivas favoráveis à vítima – o marido não poderia se aproximar a menos de 300 metros de distância nem entrar em contato com ela por telefone ou internet. Em abril, porém, o processo foi arquivado.

Por volta das 11h30, o corpo de Carla Zandoná ainda passava por necropsia no Instituto Médico Legal (IML). A data e o horário do velório e do enterro não haviam sido divulgados até a última atualização desta reportagem.