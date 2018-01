Uma jovem anunciou a doação das filhas, uma de três anos e a outra de 9 meses, através de uma publicação no Facebook feita na segunda-feira (15). O caso ocorreu na cidade de Mundo Novo, que fica a cerca de 300 km de Salvador. Entretanto, após conversa com o Conselho Tutelar do município, a mulher desistiu da doação e fez uma nova postagem, nesta terça-feira (16), se dizendo arrependida por ter pensado em dar as crianças.