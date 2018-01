Uma moradora do Jardim Santa Maria, da cidade de Lins, denunciou na manhã desta quinta-feira no estúdio da Rádio Amiga o episódio em que encontrou um escorpião no chinelo da filha, que sofreu o risco de ser picada.

Os fatos serão encaminhados à Prefeitura Municipal de Lins para averiguação através do setor responsável.