Criança ainda estava com cordão umbilical preso e foi encontrado por mulher que passava pela rua.

Uma mulher encontrou uma criança recém-nascida, do sexo feminino, hoje de manhã (11), em um terreno baldio do bairro Tropical, em Penápolis.

Segundo informações da polícia, a mulher passava pelo local, quando viu a criança. Ela ainda estava com o cordão umbilical preso. O Resgate foi acionado e socorreu a criança.