Uma mulher foi presa pela Polícia Civil na Zona Sul da cidade de São Paulo por tráfico internacional de drogas. Investigação apontou que Jenifer da Silva Gomes, natural do Espiríto Santo, estaria na capital para receber e transportar drogas para a Alemanha.

Os policiais monitoraram a jovem e descobriram que ela mudou de hotel na capital paulista algumas vezes. Ao sair de um hotel na Rua Aurora, no Centro, com uma sacola, ela seguiu para outro na Rua Pedro Álvares Cabral, na Luz. De lá, saiu com uma mala.