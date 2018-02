Uma mulher de 52 anos se entregou à polícia, na manhã desta quinta-feira (1º), e confessou que matou o marido de 61 anos envenenado, em Campina Grande. Segundo a Polícia Militar, o crime foi cometido por causa de ciúmes. A mulher disse à Polícia Civil ter colocado no jantar do marido – cuscuz e refrigerante – um veneno usado para matar ratos e em seguida foi dormir.

Segundo a delegada de homicídios Ellen Maria, Ednalva Laurindo Ferreira disse que cometeu o crime porque o marido tinha um relacionamento com outra mulher. O pedreiro Irenaldo Bezerra comeu o jantar com veneno na noite de quarta-feira (31), no Conjunto Ronaldo Cunha Lima.

Na manhã desta quinta-feira, o idoso foi encontrado morto na cama onde dormia. A mulher foi para a casa de parentes, onde confessou o crime e os familiares acionaram a polícia. O casal vivia junto há seis anos.

A mulher foi presa e levada para a carceragem na Central de Polícia da cidade. O corpo da vítima foi levado para o Núcleo de Medicina e Odontologia Legal (Numol) de Campina Grande.