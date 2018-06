Na noite de ontem (9), em Cafelândia uma mulher de 42 anos, perdeu a vida depois de cair da motocicleta que estava pilotando.

Segundo informações dos Policiais Rodoviários de Lins, a vítima Ana Paula Marques Leite Santos,

de 42 anos, trafegava pela via de acesso SPA-300, pilotando uma moto Honda Biz, quando no local dos fatos, por motivos desconhecidos, veio a perder o controle do veículo, caindo ao solo.